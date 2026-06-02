2.6.2026
Kuntalaisaloite johti päätökseen: Vinkkarin käyttö voi jatkua syyskuun loppuun saakka
Liperin elinympäristölautakunta on päättänyt, että Viinijärven linja-autoasemalla sijaitsevan yhteisötila Vinkkarin käyttö voi jatkua siihen saakka, kunnes koulukeskuksen yhteyteen valmistuvat korvaavat tilat otetaan käyttöön. Lautakunta teki päätöksen kokouksessaan 26. toukokuuta.
