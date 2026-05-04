4.5.2026
Kurki ja Parkkinen juhlivat Suomen mestaruutta heti debyyttikaudellaan
Ylämyllyn Yllätyksen kasvatit Pinja Kurki ja Sofia Parkkinen juhlivat viikonvaihteessa futsalin Suomen mestaruutta, kun mikkeliläinen Porrassalmen Urheilijat -62 kruunattiin naisten Futsal-liigan voittajaksi. Mestaruus on seuran historian ensimmäinen. Samalla Kurjesta ja Parkkisesta tuli Suomen mestareita heti ensimmäisellä liigakaudellaan.
