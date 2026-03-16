16.3.2026
Nuori mies jäi kiinni rattijuopumuksesta Ylämyllyntiellä
Poliisi pysäytti henkilöautolla liikkuneen, vuonna 2001 syntyneen miehen Ylämyllyntiellä Liperissä lauantai-iltana 14. maaliskuuta kello 21:n jälkeen. Pysäytys oli osa poliisin suorittamaa liikenteen valvontaa.
Kuljettaja puhalsi seulonta-alkometriin tuloksen 0,36 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, mikä vastaa noin 0,76 promillea veressä. Näin ollen miestä epäillään rattijuopumuksesta.
Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.
