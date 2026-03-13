13.3.2026
Kysyimme, ovatko kasvot peittävät asusteet puhuttaneet Liperin ja Rääkkylän kouluissa
Peruskoululaisten tulee olla tunnistettavissa koko koulupäivän ajan, Vantaan kaupunki linjasi vastikään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei kasvot peittävää vaatetusta saa käyttää kaupungin peruskouluissa. Kielto koskee myös uskonnollisista syistä kasvot peittävää vaatetusta, esimerkiksi joidenkin musliminaisten käyttämää kasvot peittävää burkaa tai kasvot osittain peittävää niqabia.
