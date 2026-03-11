11.3.2026
Saako toisen suunnittelemaa neuletta myydä? – Käsitöiden tekijänoikeudet herättävät paljon kysymyksiä
Villasukat, lapaset ja monet muut neuleet vaihtavat omistajaansa tiuhaan myös Liperissä ja Rääkkylässä – käsityötuotteita myydään niin kirpputoreilla, myyjäisissä kuin liikkeissäkin. Tarjolla on toinen toistaan näyttävämpiä neuleita, joita ihastellessa tulee pohtineeksi paitsi sitä, kuka neuleen on tehnyt, myös sitä, kuka neuleen on suunnitellut.
