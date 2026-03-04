4.3.2026
Leirikeskushanke viivästyy Vaiviossa – rakennukset yhtymän omistukseen
Joensuun seurakuntayhtymä on hyväksynyt uudet suunnitelmat Vaivion leirikeskushankkeesta. Päätöksen myötä sekä päärakennus että rantasauna rakennetaan seurakuntayhtymän omistukseen, mikä eroaa aiemmista suunnitelmista, joissa seurakuntayhtymä olisi toiminut päärakennuksen käyttäjänä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.
