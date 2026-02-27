27.2.2026
Koirien kiinnipitoaika alkaa sunnuntaina – käytännöllä turvataan lisääntymisrauha luonnoneläimille
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta. Koirat tulee pitää kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika koskee taajamien ulkopuolisia alueita – taajama-alueilla järjestyslaki velvoittaa pitämään koirat kytkettyinä vuoden ympäri.
