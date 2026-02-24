24.2.2026
Milloin vedestä jatkossa maksetaan Rääkkylässä? – Elinvoimalautakunta tekee päätöksen pian
Vesi- ja jäteveden laskutusaikatauluun kaavaillaan muutosta Rääkkylässä. Elinvoimalautakunta käsittelee kokouksessaan 26. helmikuuta laskutuksen muuttamista siten, että tasauslaskutus tehtäisiin jatkossa syyskuussa. Laskutusjaksot olisivat loka-joulukuu, tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu ja heinä-syyskuu. Arviolaskutus toteutettaisiin jatkossa joulu-, maalis- ja kesäkuussa.
