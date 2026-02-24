24.2.2026
Hevosta ei saa enää pitää yksin – uusi asetus vahvistaa laumaeläimen oikeuksia
Vuoden 2026 alussa voimaan tullut asetus hevosten hyvinvoinnista on tuonut merkittäviä muutoksia hevosten hoitoon ja pitopaikkoihin. Asetuksen tavoitteena on turvata hevosten lajityypillinen käyttäytyminen, liikkuminen, lepo, ravinnon etsintä sekä sosiaalinen kanssakäyminen – asetus koskee paitsi hevosia, myös aaseja ja näiden risteymiä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.