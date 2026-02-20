Yrittävä Liperi: Onnettomuudesta oivallukseen – Yrittäjyys vei ukin jalanjäljille
Vuonna 2024 perustettu liperiläinen JiiÄr Urakointi Oy sai alkunsa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Yrityksen perustajan matka yrittäjäksi alkoi pysähtymisestä – kelkkaonnettomuudessa murtunut jalka pakotti jäämään sairaslomalle.
– Sairauslomalla päivät tuntuivat pitkiltä, ja siinä tuli mietittyä elämää ja tulevaisuutta. Halusin muutosta. Yrittäjyyden tuoma vapaus ja vastuu ovat aina kiinnostaneet minua, JiiÄr Urakoinnin yrittäjä Joonas Ruotsalainen kertoo.
Lopullinen päätös yrityksen perustamisesta syntyi ystävien rohkaisevien sanojen myötä. Lähipiiri uskoi, että hänessä on yrittäjäainesta – ja niin ajatus omasta yrityksestä muuttui todeksi.
Metsä kulkee verissä
Kiinnostus metsäalaan ja koneurakointiin ei syntynyt sattumalta. Taustalta löytyvät vahvat ja rakkaat lapsuusajan muistot.
– Olin kolmevuotias, kun pääsin ensimmäistä kertaa metsäkoneyrittäjä-ukkini mukaan savotalle, Ruotsalainen muistelee.
Muutamaa vuotta myöhemmin ukki hankki hänelle oman kaarisahan ja Fiskarsin kirveen – työkalut, jotka kulkevat edelleen mukana urakoilla. Lapsuusmuistoihin kuuluvat myös varhaiset aurauskeikat Valmetin kopissa. Yksi aamu jäi erityisesti mieleen: ukki oli lähtenyt auraamaan ilman häntä mummon käskystä.
– Siitä tuli sellainen itku ja parku, ettei sitä virhettä enää toistettu, hän nauraa.
Nuoruuden eri alojen kokeilujen jälkeen tie vei lopulta takaisin metsän ja koneiden pariin – ukin jalanjälkiä seuraten.
Monipuolinen palvelukokonaisuus elää vuodenaikojen mukaan
JiiÄr Urakointi Oy tarjoaa maisemanhoito- ja urakointipalveluita koko Pohjois-Karjalan alueella. Yrityksen toiminnan selkärankana ovat pihapuiden kaadot, joiden ympärille muu palvelukokonaisuus rakentuu.
– Ensisijaisesti puut pyritään kaatamaan suorakaatoina, mikä on asiakkaalle kustannustehokkain ratkaisu. Mikäli tilaa ei ole tai riski ympäristölle kasvaa liian suureksi, kaadot tehdään kiipeilymenetelmällä tai nostokorista käsin, Ruotsalainen kertoo.
Talvisin JiiÄr Urakoinnin töihin kuuluvat pihojen auraukset Ylämyllyllä ja Joensuussa sekä käsilumityöt kiinteistöhuoltoyhtiöille. Muina vuodenaikoina yrittäjän kalenteri täyttyy puolestaan muun muassa polttopuusavotoista, hiekanpoistourakoista, kantojen jyrsinnästä ja pihojen siistimisestä.
Lumeton talvi muuttaa työnkuvaa
Normaalisti tähän vuodenaikaan yritystä työllistäisivät lumi- ja kattolumityöt sekä kelkkareittien huolto. Tänä talvena vähäinen lumitilanne on kuitenkin vaikuttanut merkittävästi.
– Surkea lumitilanne on varmasti monelle lumentulosta riippuvalle yrittäjälle haastava. Toisaalta lumen vähyys on mahdollistanut raivaustyöt metsissä keskellä helmikuuta – poikkeuksellinen mutta tervetullut tilanne.
Tarkkuutta ja ennätyspuita
Erityisesti rakennetussa ympäristössä tehtävät puunkaadot ovat tarjonneet haasteellisia työkeikkoja.
– Kun kaadetaan yli 20-metrisiä puita suorakaatoina parin kymmenen sentin tarkkuudella, täytyy huomioida moni tekijä. Myrskytuhojen raivaukset vaativat erityistä ammattitaitoa, sillä jännitteiset, kaatuneet puut voivat olla hengenvaarallisia.
Yhden mieleenpainuvimmista hetkistä Ruotsalainen koki viime syksynä niin sanotulla “motoapu”-keikalla, jossa hän oli kaatamassa ylisuuria kuusia moton työparina. Suurimman kuusen tyvihalkaisija oli 132 senttimetriä.
– Silloin tuntui jo 22 tuuman laippakin pieneltä Stihlissä. Tuon kokoiset puut ovat jo harvassa nykyään, Ruotsalainen kertaa.
Paikallisuus on asennekysymys
Paikallisuus näkyy JiiÄr Urakoinnin toiminnassa joustavuutena, ystävällisenä asiakaspalveluna ja periksiantamattomuutena.
– Yrityksen motto kiteyttää ajattelutavan: Urakointia rehdillä ja reippaalla pohjoiskarjalaisella asenteella, Ruotsalainen lausuu.
Tällä hetkellä suurin osa yrityksen asiakkaista on yksityishenkilöitä ja yksityisen sektorin toimijoita, mutta yhteistyötä yritys tekee myös julkisen sektorin kanssa. Yrittäjä uskoo, että tulevaisuudessa julkisen sektorin osuus kasvaa.
Kasvua ja kehitystä määrätietoisesti
JiiÄr Urakoinnin palveluvalikoima on laajentunut perustamisen jälkeen muun muassa hiekoitushiekan poistoon, pensasaitojen ja pensaiden leikkauksiin sekä talviaikaiseen liukkaudentorjuntaan.
Yrityksen suurimmaksi haasteeksi Ruotsalainen nostaa tällä hetkellä julkisen sektorin kilpailutukset.
– Tuoreena pienyrityksenä niihin on käytännössä mahdotonta päästä mukaan, vaikka julkisen kilpailutuksen tarkoitus on ymmärtääkseni tehdä kilpailusta reilua, yrittäjä pohtii.
