Matti Soinisen (oik.) vuonna 1999 perustettu Matsomix on kasvanut erikoisosaamisen varaan: yritys tekee metallituotteita ja -taidetta, joita muut eivät osaa tai halua toteuttaa – ja juuri siinä piilee sen vahvuus. Yrityksessä työskentelee myös Soinisen poika Iisakki. Kuva: Mikko Pönkkä