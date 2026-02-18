18.2.2026
Poliisi määräsi ilveksen lopetettavaksi Liperissä – tapaus herättää kysymyksiä paikallisten keskuudessa
Itä-Suomen poliisi tiedotti viime viikolla, että Liperissä on lopetettu ilves. Eläin lopetettiin poliisin määräyksellä, koska sen arvioitiin uhkaavan ihmisen henkeä ja terveyttä. Ilves oli tehnyt toistuvasti pihavierailuja taajamassa ja sen välittömässä läheisyydessä noin kuukauden ajan.
