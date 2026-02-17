17.2.2026
Viinijärven uusi koulu valmistunee kesäkuussa – hanke etenee aikataulussa
Uuden koulun rakentaminen Viinijärvelle on edennyt suunnitellusti ja aikataulussaan. Liperin kunnan tekninen johtaja Jouni Pekonen kertoo, että kiinteistön uudisosassa on jo merkittävästi seinäpintoja valmiina. Myös tekniikka-asennukset ovat loppusuoralla.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.