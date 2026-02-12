12.2.2026
Yhä useampi asioi sähköisesti – Rääkkylän kunnantalon aukioloajat supistuvat
Rääkkylän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9. helmikuuta supistaa Rääkkylän kunnantalon aukioloaikoja 1. maaliskuuta alkaen. Siitä eteenpäin kunnantalo pidetään avoinna maanantaista torstaihin kello 9.00–15.00 välisenä aikana, ja muina aikoina ajanvarauksen mukaan.
