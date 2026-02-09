Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen on irtisanoutunut
Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiaisen virkasuhde päättyy. Rautiainen on irtisanoutunut virastaan 23.2.2026 alkaen.
– Rääkkylän kunnan ja kunnanjohtaja Esko Rautiaisen välinen virkasuhde on päätetty yhteisymmärryksessä, Rääkkylän kunnasta tiedotetaan.
Kunta korvaa Rautiaiselle normaaliin työsuhteeseen liittyvät edut sekä irtisanomisajan suuruisen korvauksen yhden kuukauden ajalta.
Määräaikaiseksi kunnanjohtajaksi on nimitetty kehityssihteeri Raita Joutsensaari.
Joutsensaari on toiminut kunnanjohtajan sijaisena kuukauden ajan. Hän siirtyy 23. helmikuuta alkaen toimimaan Rääkkylän määräaikaisena kunnanjohtajana siihen saakka, kunnes virka on täytetty toistaiseksi.
– Kunnanhallitus laittaa kunnanjohtajan viran haettavaksi seuraavassa kokouksessaan, Rääkkylän kunta tiedottaa.
