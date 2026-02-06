Nyt tiedetään, kuka oli nopein – Viinijärven rallin yhden erikoiskokeen ajat jouduttiin mitätöimään
Viinijärven rallin tulokset ovat nyt selvillä.
Nopeimman yhteisajan rallissa kellotti Joensuun Urheiluautoilijoita edustava Mikko Nevalainen, toiseksi nopeimman Nilsiän Autourheilijoiden Lauri Heikkinen ja kolmanneksi nopeimman Matti Heiskanen Keski-Karjalan Urheiluautoilijoista.
Tulosten selviäminen viivästyi rallin ajanotossa ilmenneiden ongelmien vuoksi – ratamestari Mika Väänänen totesi aiemmin tällä viikolla Kotiseutu-uutisille, että ajanotossa ilmenneet haasteet olivat teknisen ongelman ja inhimillisen tekijän yhteissumma.
Viinijärven rallissa ajettiin kaikkiaan kolme erikoiskoetta. Lopputuloksissa on kuitenkin huomioitu vain ensimmäisellä ja kolmannella erikoiskokeella kellotetut ajat.
– Toisen erikoiskokeen ajat mitätöitiin kaikilta kuljettajilta tasapuolisuuden vuoksi. Tuolta erikoiskokeelta jäi puuttumaan ajat useilta kuljettajilta, kilpailunjohtaja Tiina Pitkänen kertoo.
Toinen erikoiskoe oli rallin lyhyin, 6,6 kilometrin mittainen. Ensimmäisellä Petruman erikoiskokeella oli pituutta 18,28 kilometriä ja kolmannella, Ristonkankaan erikoiskokeella 21 kilometriä.
Lauantaina 31. tammikuuta ajettu Viinijärven ralli avasi Itä-Suomen rallisarjan – sarjan toinen osakilpailu ajetaan helmikuussa Leppävirralla, kolmas maaliskuussa Rautavaaralla.
Viinijärven rallin järjestelyistä vastasi Joensuun Urheiluautoilijat.
Viinijärven rallin tulokset ovat luettavissa täällä (Ralliaika – Rallin ajanotto).
