3.2.2026
Rääkkylä panostaa yrityksiin ja kulttuuriin – Business Joensuun kanssa sovittiin kolmesta kärkihankkeesta
Rääkkylän kunnan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 29. tammikuuta hyväksynyt kunnan ja Business Joensuun välisen toimintasuunnitelman vuodelle 2026. Toimintasuunnitelma laadittiin tammikuussa, ja sen toteutumista arvioidaan puolivuosittain.
