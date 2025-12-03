3.12.2025
Arvinsalmen lossin liikennöintiin ei ole tulossa muutoksia – Varsinais-Suomen ELY-keskus peruu Arvinsalmen lauttapaikan aikataulukokeilun
Varsinais-Suomen ELY-keskus on kuullut marraskuussa Liperin ja Rääkkylän kuntia sekä Lappeenrannan kaupunkia Arvinsalmen ja Lamposaaren lauttapaikkojen määräaikaisesta aikataulukokeilusta. Näiden kuulemisten sekä oman uudelleenarvioinnin pohjalta ELY-keskus peruu suunnitellun kokeilun.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.