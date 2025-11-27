27.11.2025
Liperiläinen Ari Niiranen on nimitetty Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi
Valtioneuvosto nimitti vuoden 2026 alussa toimintansa aloittavan Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi liperiläisen Ari Niirasen. Niiranen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden maisteri sekä metsänhoitaja, ja hän toimii tällä hetkellä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtajana.
