21.11.2025
Kunnanhallitus kuulee Rääkkylän kunnanjohtajaa ensi viikolla
Rääkkylän kunnanhallitus piti tänään perjantaina palaverin koskien kunnanjohtaja Esko Rautiaisen viestintää sosiaalisessa mediassa.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Laasonen tiedottaa, että kunnanhallitus järjestää erillisen kunnanjohtajan kuulemistilaisuuden ensi viikolla. Tämän jälkeen kunnanhallitus käsittelee kokonaisuuden virallisessa kunnanhallituksen kokouksessa mitä todennäköisimmin 3. joulukuuta.
