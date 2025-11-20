20.11.2025
Niemisen ryhmäperhepäivähoidon lakkauttamista suunnitellaan – päätöksen asiassa tekee hyvinvointilautakunta
Rääkkylän kunnan hyvinvointilautakunta käsittelee kokouksessaan ensi viikon torstaina Niemisen ryhmäperhepäivähoidon lakkauttamista. Lautakunnan esitys on, että ryhmäperhepäivähoito lakkautetaan 1. elokuuta 2026 alkaen ja että lapsille tarjotaan varhaiskasvatuspaikka Rääkkylän päiväkodilta.
