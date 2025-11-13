13.11.2025
Päätös: Liperin terveyskeskuksen edustalla oleva linja-autopysäkki uusitaan
Liperin sosiaali- ja terveyskeskuksen edustalla oleva linja-autopysäkki kunnostetaan nykyistä esteettisemmäksi. Elinympäristölautakunta päätti viimeisimmässä kokouksessaan tiistaina, että se ottaa linja-autopysäkin kunnostuksen vuoden 2026 investointiohjelmaan liikenneturvallisuuden parantamiskohteeksi.
