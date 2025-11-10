10.11.2025
Suometsän hoidon tukea on haettu tänä vuonna vain vähän – tukivaroja on käyttämättä vielä puoli miljoonaa
Suomen metsäkeskuksen mukaan metsätalouden tuille on ollut kovasti kysyntää tänä vuonna. Lokakuun loppuun mennessä puuntuotannon tukia on maksettu metsänomistajille noin 36,4 miljoonaa euroa. Tämän vuoden tukivaroja puuntuotantoon on jäljellä vielä 900 000 euroa, joita ohjataan lähinnä suometsän hoitoon ja yksityisteiden perusparannuksiin.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.