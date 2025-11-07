7.11.2025
Ensimmäiset saavat kutsun leikkaukseen jo tällä viikolla – Siun sote pääsee purkamaan leikkausjonoja valtion myöntämän lisärahoituksen turvin
Valtion lisärahoituksen turvin tehtävä leikkausjonojen purku käynnistyy Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella – Siun sotessa ensi viikolla. Samaan aikaan Pohjois-Karjalan keskussairaala jatkaa lokakuussa aloitettua jonojenpurkua omana lisätyönään.
