7.11.2025
65 vuotta täyttäneet voivat nyt valita lääkärinsä – Liperissä valinnanvapauskokeilu herättää kiinnostusta, kritiikkiä ja kysymyksiä
Syyskuun alussa Suomessa alkoi 65 vuotta täyttäneiden valtakunnallinen valinnanvapauskokeilu.
Kokeilun ansiosta 65 vuotta täyttäneet voivat käydä yksityisellä lääkärillä julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun suuruisella omavastuulla – tänä vuonna tuo asiakasmaksu on enintään 28,20 euroa.
