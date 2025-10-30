30.10.2025
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle myönnettiin lisärahoitus ensimmäisenä alueena Suomessa
Valtioneuvosto on tänään myöntänyt Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 2,6 miljoonan euron lisärahoituksen varainhoitovuodelle 2025. Pohjois-Karjala on ensimmäinen hyvinvointialue Suomessa, jolle on myönnetty hyvinvointialueiden rahoituslain mukainen lisärahoitus.
