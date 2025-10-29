29.10.2025
Siun sote: Marraskuun kahden ensimmäisen viikon aikana ei apuvälineitä voi palauttaa Liperissä ja Rääkkylässä
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten apuvälinekeskus ja apuvälinehuolto muuttavat Joensuussa uusiin tiloihin marraskuun alussa. Muutto vaikuttaa apuvälineiden palautusmahdollisuuksiin kahden viikon ajan koko maakunnassa, myös Liperissä ja Rääkkylässä. Muutoin muuton vaikutukset hyvinvointialueen asiakkaisiin ovat vähäiset.
