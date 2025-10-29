29.10.2025
Liperin työmarkkinoilla tunnelma on odottava – etenkin nuorten on vaikea työllistyä
Työttömyys aiheuttaa huolta Liperissä. Syyskuun lopussa työttömänä oli 12,8 prosenttia työvoimasta – enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Vaikka työttömyysaste on yhä maakunnan kolmanneksi alhaisin, kehityssuunta huolettaa: koko kuluvan vuoden ajan työttömyys on pysynyt kuukaudesta toiseen viime vuotta korkeammalla tasolla.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.