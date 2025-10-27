27.10.2025
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset käyttöön tällä viikolla
Maanteillä siirrytään tällä viikolla talvikauden nopeusrajoituksiin. Alennetut rajoitukset parantavat liikenneturvallisuutta, kun siirrytään vuoden pimeimpään aikaan, vaikkei varsinaista talvikeliä vielä kaikkialla olisikaan. Alueelliset päätökset talvikauden nopeusrajoituksista tekevät paikalliset ELY-keskukset.
