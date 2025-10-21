21.10.2025
Vaivion kurssikeskuksen purkutyöt ovat alkaneet – parhaillaan kiinteistöstä poistetaan asbestia
Purkutyöt ovat alkaneet Vaivion kurssikeskuksella. Parhaillaan kurssikeskuksen päärakennuksessa tehdään asbestipurkua – kiinteistöpäällikkö Petja Venäläinen Joensuun seurakuntayhtymästä kertoo, että asbestia on rakennuksen sisäseinissä ja lattiapinnoilla.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.