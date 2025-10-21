21.10.2025
Kukkakuhhaus-tapahtuma ja sen järjestäjä Markku Halonen palkittiin maakunnallisella ympäristöpalkinnolla
Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi vuoden 2025 maakunnallisen ympäristöpalkinnon rääkkyläläiselle Kukkakuhhaus-tapahtumalle ja sen järjestäjälle Markku Haloselle. Palkitsemisen perusteina olivat muun muassa esimerkillinen toiminta ekologisen kestävyyden edistämisessä ja ympäristötietoisuuden lisääminen.
