20.10.2025
Saako moottoriurheilukeskus toimia Ylämyllyllä? – Asian käsittely jatkuu
Ylämyllyn moottoriurheilukeskuksen toiminta on jälleen vaakalaudalla. Moottoriurheilukeskuksen toimintaan liittyvä lupa-asia on ollut pitkään vireillä ja toistuvasti oikeuskäsittelyssä. Lupa-asia on myös herättänyt runsaasti huomiota ja keskustelua sekä paikkakunnalla että autourheilun harrastajien keskuudessa.
