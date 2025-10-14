14.10.2025
Rääkkylän valtuustokyselyn ensimmäinen osa – ”Suurimmat haasteet ovat talous ja työllisyys”
Kotiseutu-uutiset lähetti sähköpostitse Rääkkylän kunnanvaltuutetuille neljä kysymystä eri aihealueista. Tässä jutussa koostamme valtuutettujen vastaukset.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Valtuustokyselyn juttukokonaisuus julkaistaan kahdessa eri osassa. Valtuutetut on valittu kumpaankin osioon satunnaisessa järjestyksessä.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.