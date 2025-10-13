13.10.2025
Neuvottelut Käsämän Teboilin uuden yrittäjän kanssa ovat käynnissä
Käsämän Teboilin myymälä-, ravintola- ja kahviotilat sulkeutuvat tämän viikon torstaina 16. lokakuuta. Tankkaaminen asemalla onnistuu kuitenkin myös tämän jälkeen – ainoa muutos nykyiseen verrattuna on se, että polttoaineen ostaminen onnistuu vain automaatilla.
