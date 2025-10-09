9.10.2025
Valtion aluehallintoa uudistetaan – Ely-keskukset katoavat ensi vuoden alussa
Valtion aluehallintoa uudistetaan parasta aikaa.
Muutoksen myötä nykyiset Ely-keskukset lakkautetaan ja niiden pohjalta muodostetaan kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2026. Niistä yksi on Itä-Suomen elinvoimakeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Pohjois-Karjala sekä Etelä- ja Pohjois-Savo.
