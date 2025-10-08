8.10.2025
Rääkkylän kunnanhallitus delegoi valtaansa
Rääkkylän kunnanhallitus päätti nimetä kunniamerkkitoimikunnan, jolla on oikeus kunnan puolesta esittää ja hakea kunnia- ja ansiomerkkejä, arvonimiä tai muita merkittäviä huomionosoituksia kunnan toiminnassa ansioituneille luottamushenkilöille ja kunnan palveluksessa oleville viranhaltijoille ja työntekijöille sekä kuntalaisille.
