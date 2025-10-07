7.10.2025
Päätös: Rahoitusta haetaan uuden koulun rakentamiseksi Rääkkylään
Uuden koulun rakentaminen Rääkkylään otti jälleen askeleen eteenpäin, kun kunnanhallitus päätti hakea rahoitusta rakentamishankkeelle. Maanantaina kokoontunut Rääkkylän kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan, rehtorin, teknisen johtajan ja kirjanpitäjän kilpailuttamaan koulurakentamisen rahoituksen.
