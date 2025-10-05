Koti
» Tilaajille
• Uutiset
» Teiden talvihoitokausi on alkanut – liikennemäärä ja tien merkitys määrittelevät, miten nopeasti se aurataan
Teiden talvihoitokausi on alkanut – liikennemäärä ja tien merkitys määrittelevät, miten nopeasti se aurataan
Julkaistu kategoriassa: Tilaajille, Uutiset Kirjoittanut Hanna-Leena Kunttu 5.10.2025
Maanteiden kunnossapidon talvikausi alkoi lokakuun alussa.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Tietoa kirjoittajasta
Hanna
Hanna-Leena Kunttu kirjoitti ensimmäiset artikkelinsa Kotiseutu-uutisiin helmikuussa 2011.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.