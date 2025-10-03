3.10.2025
Mihin Rääkkylän hyvinvointilautakunta investoisi? Päätöksiä tehdään ensi viikolla
Rääkkylän kunnan hyvinvointilautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan 9. lokakuuta vuoden 2026 talousarviota. Päätösehdotuksen mukaan lautakunta esittää investoinneiksi koulurakennuksen rakentamista, kirkonkylän frisbeegolf-radan päivittämistä, kuivatusalueen ulkoilureitin sillan uusimista sekä päiväkodin uima-altaan kunnostamista.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.