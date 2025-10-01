1.10.2025
Katuvalaistuksessa siirrytään led-lamppuihin – lue tästä, paljonko lampun vaihtaminen maksaa
Liperin kunnan taajamien katuvalaistuksessa ollaan siirtymässä led-lamppuihin. Kyseessä on useamman vuoden kestoinen projekti – led-tekniikkaa katuverkolle on vaihdettu kunnan kaikissa kolmessa taajamassa vuodesta 2021 alkaen.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.