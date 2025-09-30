30.9.2025
Onko Rääkkylän koulu terveysriski lapsille?
Rääkkylän koulun sisäilma ja sen vaikutukset lasten hyvinvoinnille nousivat esille kunnanvaltuuston kokouksessa eilen maanantaina.
Ville Hirvonen (kesk.) kysyi, miksi lapsia pidetään edelleen koulussa, jonka sisäilma on huono – eikö heidät tulisi siirtää väistötiloihin?
