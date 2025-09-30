Osmo Vänskä yritys Taksi- ja tilausajot O. Vänskä on Rääkkylän vuoden yritys. Kuvassa palkitun yrittäjän ohella Rääkkylän kunnanjohtaja Esko Rautiainen (vas.), Business Joensuun yritysvalmentaja Timo Hartikainen ja Rääkkylän Yrittäjien puheenjohtaja Harri Mikkonen. Kuva: Jukka Laasonen