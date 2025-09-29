29.9.2025
Niemisen kappelin korjaustyöt ovat viivästyneet
Rääkkylässä sijaitsevan Niemisen kappelin korjaustyöt ovat viivästyneet.
Kappeli vaurioitui, kun raju myrskytuuli pyyhkäisi elokuun toisena päivänä Niemisen hautausmaan läpi kaataen puita – osa puista rikkoi kaatuessaan kappelirakennuksen ikkunoita ja kattorakenteita.
