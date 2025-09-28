Koti
» Tilaajille
• Uutiset
» Varkaudentiellä sattui hirvikolari – lue tästä, milloin Liperissä ja Rääkkylässä tapahtuu eniten hirvikolareita
Varkaudentiellä sattui hirvikolari – lue tästä, milloin Liperissä ja Rääkkylässä tapahtuu eniten hirvikolareita
Julkaistu kategoriassa: Tilaajille, Uutiset Kirjoittanut Hanna-Leena Kunttu 28.9.2025
Varkaudentiellä Liperissä sattui hirvieläinonnettomuus eilen illalla kello 19 jälkeen.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Tietoa kirjoittajasta
Hanna
Hanna-Leena Kunttu kirjoitti ensimmäiset artikkelinsa Kotiseutu-uutisiin helmikuussa 2011.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.