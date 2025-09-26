26.9.2025
Kansallisten peltotukien maksut aikaistuvat– viljelijätukien maksaminen alkaa lokakuussa
Ruokavirasto aloittaa vuoden 2025 kansallisten peltotukien maksamisen 9.10.2025. Tuet on aikaisemmin maksettu joulukuussa, mutta tästä vuodesta alkaen tuista maksetaan ennakkoa, jonka osuus on noin puolet tuen kokonaismäärästä.
