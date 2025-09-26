26.9.2025
500 piirakkaa päivässä, kahdeksan vuotta yrittäjänä – Honey Bee Allaga laajensi yritystoimintaansa Joensuuhun
Käsämäläisellä Honey Bee Allagalla on takanaan kiireinen kesä.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Leipomoyrittäjä teki usean kuukauden ajan riisi-, peruna- ja ohrapiirakoita kahdessa eri toimipisteessä, Sotkumantien varrella Käsämässä sekä Jukolanportilla Joensuussa. Piirakoita oli myynnissä näiden leipomotilojen yhteydessä sekä Joensuun torilla sijaitsevassa myyntivaunussa – ja yrittäjästä tuntui, että monessa paikassa olisi pitänyt olla samanaikaisesti.
– Syksyn tullen ajattelin rauhoittaa tilannetta, ettei arki ole liian kiireistä, Allaga sanoo.
