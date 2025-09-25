25.9.2025
Miten kouluissa pitäisi uintia opettaa? Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto julkaisee uudet suosituksensa tänään
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) julkaisee tänään torstaina uudet koulun uimaopetuksen sisällölliset suositukset. Suositusten tarkoituksena on varmistaa, että lapset ja nuoret oppivat olennaiset tiedot, taidot ja asenteet, jotta he osaavat toimia turvallisesti vedessä ja veden läheisyydessä ottaen huomioon myös toisten ihmisten turvallisuuden.
