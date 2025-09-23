23.9.2025
Siun soten talousennuste synkkeni – alijäämää luvassa
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen, Siun soten, talousennuste vuodelle 2025 on heikentynyt. Elokuun toteuman perusteella alueen tulos on päätymässä noin 2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Suurimpana syynä on, ettei kiinteistöjen myynnistä arvioituja 7,5 miljoonan euron tuloja ole toteutumassa tänä vuonna.
