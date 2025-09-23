23.9.2025
Siun sote vetäytyy henkilökuljetusten yhteishankinnasta – palvelut jatkuvat ennallaan
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote on päättänyt vetäytyä henkilöstökuljetuksia koskevasta yhteishankinnasta, jota valmisteltiin yhdessä Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden kanssa. Päätöksellä ei ole vaikutusta asiakkaiden nykyisiin kuljetuspalveluihin, vaan ne jatkuvat entisellään.
