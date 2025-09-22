22.9.2025
Puuskatuulet katkoivat sähköjä Pohjois-Karjalassa – Rääkkylässä sähköttä oli lähes 200 kotitaloutta
Tänään maanantaina puhaltaneet kovat puuskatuulet ovat aiheuttaneet vikoja PKS Sähkönsiirron verkkoalueella Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Enimmillään ilman sähköjä on ollut lähes 2800 taloutta, joista noin 200 Rääkkylässä.
